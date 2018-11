Novo Banco é líder de mercado na linha de crédito Capitalizar 2018

O Novo Banco anunciou que lidera a Linha de Crédito Capitalizar 2018 com uma quota de mercado de 18,5% no volume e número de operações enquadradas, segundo dados divulgados pela PME Investimentos, entidade gestora da linha.

Esta liderança confirma a estratégia do banco de apoiar o sistema empresarial nacional, nomeadamente às PME e negócios.

Lançada em agosto de 2018, a Linha de Crédito Capitalizar 2018 é o principal instrumento atualmente em vigor a este nível, permitindo o apoio às PME com diversas finalidades: •Apoio ao Reforço de Fundo de Maneio (Financiamento Curto e Médio Prazo até 4 anos); Apoio à Tesouraria (Crédito reutilizável até 3 anos); Apoio ao Investimento Geral (Financiamento Médio Longo Prazo e Leasing até 10 anos); Apoio ao Investimento em Projetos Portugal 2020 (Financiamento Médio Longo Prazo e Leasing até 10 anos); Apoio ao Fundo de maneio e/ou Investimento na Indústria 4.0/Apoio à Digitalização (Financiamento Médio Longo Prazo e Leasing até 4 anos) e Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Financiamento Médio Longo Prazo e Leasing até 6 anos)

Os spreads máximos variam entre 1,822% e 3,563%, sendo função do tipo de Linha Específica, bem como do Escalão de Risco em que as PME são classificadas.

As Linhas PME Investe, PME Crescimento e Capitalizar, lançadas desde 2008, numa parceira entre o Estado, a Banca e o Sistema de Garantia Mútua, têm-se constituído como um dos principais instrumentos de apoio ao Investimento e Reforço de Fundo de Maneio das PME. A intervenção tripartida entre o Estado, Banca e Sistema de Garantia Mútua, permite o acesso a crédito em condições muito favoráveis, quer em termos de preço, quer em termos de prazo.