Novo Banco mantém prejuízos no terceiro trimestre, perdas somam 419,6 milhões

O Grupo Novo Banco registou até setembro de 2018 um resultado líquido negativo de 419,6 milhões que compara com um prejuízo de 419,2 milhões no período homólogo do ano anterior.

O banco diz que está a dar “continuidade à reestruturação em curso do seu balanço, de acordo com o seu plano estratégico”.

“No que respeita à sua atividade core (produto bancário sem resultados de trading), pela primeira vez na sua história”, diz o banco detido pela Lone Star, o Novo Banco teve um crescimento de 5,2% da margem financeira e de 3,9% do produto bancário comercial, mais 20,3 milhões de euros para 537,2 milhões.

“Os custos operacionais continuaram a cair 7,8%, o que permitiu um crescimento do resultado operacional core de 41,5%”, diz a instituição em comunicado.

O resultado operacional core (produto bancário comercial – custos operativos) aumenta 41,5% de 122,7 milhões para 173,7 milhões de euros.

A instituição de crédito destaca as ofertas de aquisição e de troca de dívida simultâneas efetuadas conjuntamente com a emissão de obrigações subordinadas Tier 2 no montante de 400 milhões, que, apesar de contribuírem para a melhoria futura da

margem financeira, tiveram um efeito negativo nos resultados do período no montante de -81,8 milhões de euros.

Destaca ainda a assinatura do contrato-promessa para a venda de uma carteira de ativos imobiliários, cujo impacto nos resultados do Grupo ascendeu a -159 milhões de euros.

“Excluindo os efeitos destas operações e o impacto da anulação, no 2º trimestre deste ano, de prejuízos fiscais reportáveis no montante de -31,0 milhões, o Grupo Novo Banco teria apresentado um resultado negativo de 147,8 milhões nos primeiros nove meses de 2018”, diz o banco.

O rácio de NPLs (non-performing loans) situou-se nos 27,7% (-3,8 pontos percentuais face a setembro de 2017) devido à continuada redução do crédito não produtivo, com o rácio de cobertura a atingir os 63,5% (+11,6 pontos percentuais face ao período homólogo).

O rácio de NPLs líquido de imparidades desceu de 18,1% em setembro de 2017 para

12,3%, uma redução de cerca de 5,8 pontos percentuais.

Em declarações ao Económico, António Ramalho falou da redução da carteira de crédito malparado (NPL – non-performing loans) de 1,6 mil milhões de euros, acrescentando que “o banco vai vender até ao fim do ano uma carteira de 1,7 mil milhões de euros de crédito NPL, pelo que vamos dobrar a redução de malparado até ao fim do ano”.

(em atualização)