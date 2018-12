“Novo escalão do AIMI deverá ter repercussão nas rendas”

Em termos genéricos, que balanço faz do Orçamento do Estado (OE) para 2019 no que toca à fiscalidade sobre as empresas e as famílias?

Em termos gerais, diria que é um Orçamento que pelo menos não penaliza muito as empresas na medida em que não traz alterações de fundo e por isso dir-se-ia que é positivo haver aqui um sinal de estabilidade fiscal. As famílias poderão contar com medidas extrafiscais (como por exemplo, a gratuitidade de manuais escolares, a subsidiação de passes sociais) que terão certamente um impacto positivo no seu dia a dia. Constata-se que há uma certa neutralidade de todas as medidas numa perspetiva combinada e talvez seja aqui a crítica que por vezes se faz a este Orçamento, pois fica uma ideia de uma certa frustração uma vez que se entendia que se poderia ter ido mais além. A peso da carga fiscal face ao PIB vai continuar em níveis elevados (à volta dos 35% do PIB) e isso é praticamente certo.

Era possível ir mais longe no que diz respeito à redução da carga fiscal sobre as empresas, para além do fim do PEC?

Pelas contas que se conhecem, o Governo não teria muita folga orçamental para ir mais além. Contudo, medidas como a descida da taxa nominal do IRC, fixada atualmente em 21% (em consonância com as linhas programáticas definidas no processo de Reforma do IRC de 2014), e a revisão dos escalões da Derrama Estadual, na medida em que já não se verificam as condições de excecionalidade que a justificaram ab initio, seria algo que talvez pudesse ter sido tomado em linha de conta neste Orçamento.

A não actualização dos escalões de IRS significa um aumento encapotado dos impostos sobre as famílias?

Conceptualmente, todos os contribuintes que tiverem aumentos salariais em 2019 superiores à taxa de inflação, irão ter algum agravamento fiscal. Não será significativo, mas existe. Contudo, não creio que estejamos a falar de valores e de uma magnitude significativa que nos leva a apelidar esta medida como uma forma ardilosa de se aumentar impostos. Não é por aqui que o Governo irá certamente obter receita fiscal adicional significativa.

Que balanço faz a nível dos impostos indirectos?

Penso que esta tem sido uma área de grande enfoque no Governo e onde provavelmente se tem procurado mais receitas fiscais que compensem algum do efeito derivado da redução da tributação direta.

Ao nível do IVA não existem alterações de grande relevo, ainda que muito se tenha discutido junto da opinião pública a temática da aplicação da taxa reduzida de 6% aos espetáculos tauromáquicos, por razões extrafiscais, dado que o impacto desta medida será relativamente marginal, o que mais se nota foi o aumento significativo na tributação incidente sobre as bebidas açucaradas e ainda um aumento do imposto do selo nas operações de crédito ao consumo.

Penso que o Governo tenta por esta via induzir algum tipo de mudança comportamental nos cidadãos visando a adoção de políticas de maior sustentabilidade. É a denominada fiscalidade comportamental.

Qual o comentário que lhe merece a solução encontrada para a redução da factura da eletricidade?

É uma alteração mais emblemática do que substantiva, na medida em que afetará apenas uma parte não muito significativa da população. Talvez possa existir aqui algum aproveitamento político à volta da mesma, em que por um lado, o Governo quererá passar uma ideia de reposição de rendimentos (em linha com medidas adotadas em anos anteriores) e, por outro lado, a oposição dirá que será uma medida claramente eleitoralista em face de este ser um Orçamento apresentado em ano pré-eleitoral e com isso obter dividendos políticos. É uma discussão que certamente daria para longas conversas.

Partilha da opinião de que o novo escalão do AIMI pode levar a um aumento das rendas das casas e constituir um entrave ao investimento na reabilitação urbana?

Será mais um custo de contexto que terá de ser considerado pelos proprietários. Ou seja, na definição dos preços a praticar nas rendas futuras os proprietários terão de tomar isso em consideração e portanto quanto mais custos de contexto tiverem de suportar, tal facto implicará, em última análise, que exista uma repercussão desses mesmos custos no valor das rendas a praticar. Quer isto dizer, que o mercado de arrendamento pode ser afetado e por isso decisões de investimento na área de reabilitação urbana poderão ser igualmente afetadas ou mesmo reequacionadas.