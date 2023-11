Novobanco com novo membro do Conselho Geral e de Supervisão aprovado

Em comunicado ao mercado, o Novobanco diz que no seguimento do comunicado de 22 de março de 2023 e da autorização das entidades reguladoras competentes (fit and proper), Evgeniy Kazarez passou a integrar o Conselho Geral e de Supervisão no mandato em curso (2021-2024).

7 Novembro 2023, 23h39