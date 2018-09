Novos créditos ao consumo aumentam 9,6% em julho

O montante de novos créditos ao consumo aumentou 9,6% em julho em termos homólogos, atingindo um total de 595,3 milhões de euros a serem emprestados, divulgou nesta segunda-feira, 17 de setembro, o Banco de Portugal (BdP). Em termos acumulados, os bancos e financeiras emprestaram 4.284 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano.

De acordo com os dados sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores relativos ao mês de julho, o montante dos novos créditos ao consumo automóvel cresceu 17,3%face ao mesmo mês de 2017, somando 283 milhões de euros.

No mês em análise, em termos homólogos, o montante dos novos créditos ao consumo pessoal aumentou 8,7% para 234 milhões de euros. Neste tipo de crédito, a maior evolução registou-se nos novos créditos destinados a Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos que aumentaram 86% face a julho do ano passado, com um total de 1.674 novos contratos.