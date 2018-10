Novos dados económicos satisfazem investidores e Wall Street fecha em alta

Os três principais índices bolsistas norte-americanos encerrarm em alta esta quarta-feira, impulsionando Wall Street num dia em que novos dados económicos dos Estados Unidos beneficiaram os rendimentos do Tesouro e as cotações das empresas financeiras.

O industrial Dow Jones somou 0,21%, para 26.829,2 pontos; o financeiro S&P 500 cresceu 0,07%, para 2.925,51 pontos; e o tecnológico Nasdaq valorizou 0,32%, para 8.025,09 pontos.

Em Nova Iorque, as negociações foram impulsionadas depois de o organismo que analisa o setor privado (ADP) ter anunciado um aumento dos postos de trabalho no mês de setembro, na ordem dos 230 mil novos empregos, superando a estimativa de apenas 184 mil. Os dados animaram os investidores depois de terem feito subir os juros da dívida norte-americana, o que satisfez o setor financeiro.

A este factor, acresceu também uma análise do ISM – Institute for Supply Management dando conta de um novo máximo em 21 anos no que respeita à atividade do setor dos serviços, no mês de setembro.

Também novas informações de que a reserva Federal dos EUA vai mesmo aumentar os juros em dezembro contribuiu para o desempenho desta quarta-feira do Wall Street.