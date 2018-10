Novos empréstimos a empresas e particulares soma 3,8 mil milhões em agosto

Em agosto de 2018, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal, o valor total dos novos empréstimos das Outras Instituições Financeiras Monetárias às Sociedades não Financeiras (empresas) e Particulares foi de 3.810 milhões de euros, o que correspondeu a uma variação homóloga de 17,2%.

O que são as Outras Instituições Financeiras Monetárias de acordo com o Banco de Portugal?Outras instituições financeiras monetárias (OIFM) inclui os bancos, as caixas económicas, as caixas de crédito agrícola mútuo e os fundos do mercado monetário.

“O valor total dos novos empréstimos das Outras Instituições Financeiras Monetárias às Sociedades não Financeiras e Particulares foi de 3.810 milhões de euros no mês de agosto de 2018, o que correspondeu a uma variação homóloga de 17,2% (menos 3,8 p.p. face ao mês anterior)”, segundo o banco central.

O valor dos novos empréstimos às empresas registou neste mês uma variação homóloga de 20,3% (mais 0,4 p.p. quando comparada com a do mês anterior) e o valor dos novos empréstimos aos Particulares atingiu os 12,0% (menos 11,5 p.p. face a julho de 2018).

Em agosto de 2018, o stock de empréstimos às empresas registou um valor de 71,9 mil milhões de euros, diminuindo 169 milhões de euros em relação ao mês anterior e registando uma taxa de variação anual de -0,6% (-0,6% no mês anterior). Já o stock de empréstimos a Particulares registou um valor de 115,2 mil milhões de euros, registando uma taxa de variação anual de 0,4% (0,2% no mês anterior).

A taxa de variação anual dos empréstimos a particulares para habitação foi de -0,9%, aumentando 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

Ao passo que a variação anual dos empréstimos a particulares para consumo foi de 11,4%, aumentando 0,2 p.p. em relação ao mês anterior, e a taxa de variação dos empréstimos a particulares para outros fins foi de -1,5%, aumentando 0,6 p.p. em relação ao mês anterior.