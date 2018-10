Novos MacBook Air e iPads vão ser mais caros

A dois dias da apresentação dos resultados do terceiro trimestre do ano, a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, apresentou novos Macs e novos iPads, esta terça-feira, em Brooklyn.

Entre os computadores, o novo MacBook Air sofreu a maior alteração no design desde 2010. O novo laptop da Apple, com 13 polegadas, é mais fino e dispõe de maior resolução, com uma redução do volume em 17%, segundo Tim Bradshaw, especialista em tecnológia do “Financial Times”. A empresa colocou ainda o TouchID e melhorias no teclado.

De acordo com o o site portugûes da fabricante dos iPhones, o MacBook Air será posto à venda no mercado nacional a partir do próximo dia 7 de novembro com duas versões. A primeira, com 128 gigas de armazenamento, custa 1.379 euros, enquanto a segunda, com 256 gigas de memória interna, custa 1.629 euros. Em ambos casos, o novos portáteis da Apple estão disponíveis em três cores: dourado, prateado e cinzento cideral.

A Apple apresentou ainda o renovado Mac Mini, o seu computador de nicho que vem sem écrã, e que começa nos 919 euros.

Estes produtos, com preços mais avultados que os produtos antecessores, a Apple dá seguimento à sua estratégia de aumento dos preços, que começou com o lançamento do Apple X, no ano passado, a partir dos 1.000 dólares. Também os novos iPhones e o novo Apple Watch, apresentados há um mês em Cupertino, sede da Apple na Califórnia, seguiram esta estratégia, que tem por objectivo aumentar o average selling price dos seus produtos (preço médio de venda).

O novo iPad Pro também foI apresentado para fazer face ao Surface, da Microsoft. No mercado a 7 de novembro, o novo iPad Pro vem equipado com Face ID e tem duas câmaras com HDR inteligente, das quais uma tem 12 megapixels e tem capacidade para gravar vídeos em 4K. O iPad Pro vai ser comercializado em dois tamanhos, um com 11 polegadas (909 euros) e outro, maior, com 12,9 polegadas (1129 euros).

Na próxima quinta-feira a Apple apresenta os resultados para o terceiro trimestre, com Wall Street a estimar que a empresa atinja os 61.5 mil milhões de dólares em receitas.