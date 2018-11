Novos paradigmas laborais: Partilha de funcionários, trabalho colaborativo e temporário

O Grupo Adecco divulgou hoje um relatório intitulado como “Time to Act – Creating a new social contract for work in 21st century”, no qual se analisam as mudanças no mercado de trabalho e as novas formas de trabalho. A proporção de trabalhadores temporários tem aumentado ao nível global. E estão a surgir inovações como a partilha de funcionários e de trabalho.

“As maiores alterações no panorama laboral relacionam-se com o trabalho em part-time. No Japão, por exemplo, a proporção de trabalhadores temporários subiu de 16,3% em 2000 para 22,8% em 2016. Já na UE subiram de 13,6% em 1990 para 23,5% em 2016. Nos EUA, o crescimento foi menos pronunciado, de 16,9% em 1990 para 18,3% em 2016, o que significa que uma em cada cinco pessoas empregadas não trabalham em tempo integral”, destaca o Grupo Adecco, em comunicado sobre o relatório.

“Por outro lado, na UE os trabalhadores temporários passaram de 10,3% em 1993 para 14,6% em 2016. O que estes números não mostram é a diversidade desta modalidade. Entre as opções, podem escolher trabalhar diretamente com a entidade empregadora ou através de uma agência”, acrescenta.

“Atualmente, estão a surgir e a crescer novos tipos de trabalho. O enquadramento legal para o trabalho temporário, por exemplo, surgiu na Europa nas décadas de 1980 e 1990, e agora representa cerca de 2% do emprego na UE. O Japão atingiu o mesmo nível em 2015, quadruplicando em 1999. Nos EUA, o trabalho das agências aumentou de 1% em 1990, para 2% em 2016”, destaca.

“Outras formas de trabalho incluem a partilha de funcionários, partilha de trabalho e trabalho colaborativo. Algumas dessas inovações estão a crescer rapidamente. Em França, por exemplo, cerca de 0,2% da força de trabalho está envolvida em esquemas de partilha de funcionários e na Hungria, depois de dois anos de acordos com aprovação regulatória, o número atingiu 0,1%”.