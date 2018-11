Novos sistema para corrigir distúrbio no pé e tratamento da glioblastoma premiados pela Fraunhofer

Um sistema wearable de Estimulação Elétrica Funcional que permite a correção do Pé Pendente (um distúrbio de marcha que se caracteriza pela incapacidade de elevar o pé e os dedos do pé), da autoria de Ana Correia, e uma nova estratégia terapêutica que através de componentes bioeletrónicos pretende alcançar o tratamento do glioblastoma, da autoria de Sanaz Asgarifar, foram as ideias distinguidas com o 1.º prémio nas duas categorias a concurso (Mestrado e Doutoramento respectivamente), no evento de encerramento do Fraunhofer Portugal Challenge 2018.

O concurso organizado pelo Fraunhofer AICOS, que já vai na sua 9.ª edição, desafiou uma vez mais os estudantes e investigadores portugueses a apresentar as suas ideias desenvolvidas nas respectivas teses de Mestrado ou Doutoramento. Os vencedores receberam prémios científicos no total de 9 mil euros.

Ainda na categoria de Mestrado, o 2º lugar foi atribuído a Carolina Gouveia, que desenvolveu o sistema Bio-Radar que permite captar sinais vitais de forma fiável. O terceiro classificado foi José Dias, que criou uma nova geração de baterias electroquímicas de iões de lítio, mais eficientes, sustentáveis e com um factor reciclável mais elevado.

Já na categoria de Doutoramento, Rodrigo Bruno arrecadou o 2.º lugar, com a novaVM, uma Máquina Virtual Java, que permite a redução das pausas da aplicação em 68%. A ideia de Filipa Ferrada, uma framework de modelação que conceptualiza a noção de “emoção” em redes colaborativas empresariais e sugere uma abordagem sustentada em sistemas dinâmicos, arrecadou o 3º lugar desta categoria.

As ideias foram avaliadas de acordo com critérios como o grau de inovação, exequibilidade técnica, e potencial de mercado.

Os projetos foram avaliados por um júri composto por membros do Fraunhofer AICOS, nomeadamente Liliana Ferreira (Directora) e Ana Correia Barros (Responsável pelo Departamento ‘Human-Centred Design’), do Fraunhofer IESE, Pablo Antonino (Responsável pelo Departamento ‘Embedded Software Engineering’), bem como um painel de peritos convidados que incluiu João José Pinto Ferreira (Director de Curso de Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), Marlos Silva (Gestor da Área da Inovação e Tecnologia de Futuro da SONAE), Nuno Carvalho (CEO da Healthcare City), Nuno Vargas (Consultor da Media Development Investment Fund) e Pedro Aguiar (CEO da Ah Business).