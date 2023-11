Os EUA perceberam que têm muito pouco a ganhar com o afastamento a que votaram a China. E esforçaram-se por dar indicação a Pequim de que querem mudar qualquer coisa.

10 Novembro 2023, 20h00

Esta semana, China e Estados Unidos conversaram sobre armas nucleares, o que sucedeu pela primeira vez desde os governos de Barack Obama (2009-2017). Segundo a imprensa norte-americana, não são de esperar grandes avanços na matéria em debate, mas os analistas entendem que o simples facto de esse debate ter sido aberto e estar em curso já é uma grande vitória: a falta de comunicações de crise entre os dois países são inegavelmente uma das grandes ameaças à estabilidade global.

A imprensa norte-americana recorda que, historicamente, a China resiste às negociações sobre armas nucleares tanto numa base bilateral como multilateral porque o seu arsenal ainda é uma fração pouco significativa do dos Estados Unidos ou mesmo da Rússia – e, nesse contexto, teme que qualquer imposição de limitações ao aumento da capacidade militar mundial deixem o país numa situação de subalternidade que só ilegalmente poderá colmatar. Segundo dados que são sempre um pouco duvidosos, a China terá 500 ogivas nucleares operacionais no seu arsenal e provavelmente terá mais de mil até 2030, disse o Pentágono em outubro. A Rússia e os norte-americanos juntos possuem quase 90% de todas as armas nucleares do mundo – com os Estados Unidos a responderem por mais de 3.700 ogivas.

Sendo assim, as ambições para as negociações são bastante moderadas – e servem principalmente para Washington avaliar quais são as intenções de Pequim em matéria nuclear e se os temores do Pentágono têm fundamento. E, se tiverem, conversar é a melhor forma de resolver a situação. Como é também a melhor forma de reduzir o risco estratégico associado a uma série de temas – com especial incidência no vasto capítulo das tensões nos mares da China Oriental, onde a questão de Taiwan é apenas o mais mediático dos problemas.

