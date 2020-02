Numa só voz a Multipessoal apresenta nova imagem

Somos uma empresa com 26 anos de experiência no setor dos recursos humanos, o que nos confere a habilidade de perceber que a mudança é necessária e que adaptações ao mercado terão de acontecer sempre. E nós mudámos!

Marcamos a entrada na nova década com a comunicação a uma só voz. A partir de hoje as marcas Service, Sourcing, MSearch, Branding e Upgrade passam a ser apenas uma – a Multipessoal. Para além de juntar as nossas marcas, ganhamos uma nova identidade e somos hoje o resultado da experiência com a ambição de ser a primeira escolha no mundo do trabalho.

Espelhamos esta mudança numa nova plataforma de emprego, clara e intuitiva, pensada para responder às necessidades dos nossos candidatos e clientes. A imagem rejuvenesce e num tom de laranja quente e dinâmico mostramo-nos tão disponíveis quanto somos.

Temos agora não só o conhecimento do mercado como os meios precisos para garantir que continuamos a trabalhar juntos, de forma a encontrar sempre a solução que torna cada relação única porque sabemos a importância de todos, sem esquecer o bem-estar de cada um.

Acreditamos que todos os trabalhos são importantes e, por isso, na procura de trabalho mais do que oportunidade, somos suporte. Queremos garantir que estamos perto daqueles que confiam em nós. Para tal, apresentamo-nos agora mais próximos para os colaboradores; os candidatos que procuram um trabalho; os clientes que procuram os melhores profissionais; e os parceiros com quem atuamos lado a lado.

E tanto nestes momentos de transformação, como nas nossas atividades diárias, somos curiosos e pensamos no amanhã. Trabalhamos para responder, também, às necessidades do futuro. Aquele de que faremos parte, e no qual todas as gerações podem prosperar.

Acreditamos que primeiro estão as pessoas, por isso, garantimos ser suporte enquanto criamos o futuro através da inovação.

