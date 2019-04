Número de desempregados desce 5,5% na Madeira

A Madeira registou uma descida de 5,5% no número de empregados, em março, para os 16 mil 311, de acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Os Açores registaram também no decréscimo na ordem dos 11,5%.

Apesar da descida no número de desemprego o ritmo de queda, na Madeira, ficou abaixo da média nacional que se cifrou nos 15,1%.

A Madeira teve ainda uma quebra nas ofertas de emprego, nos desempregados inscritos, nas ofertas de emprego recebidas, e nas colocações efectuadas.

Já os Açores registaram uma descida nas ofertas de emprego, nas oferta de emprego recebidas, nas colocações efectuadas, e uma subida no desempregados inscritos.