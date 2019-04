Número de desempregados no centros de emprego cai 15% em março

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi em março de 333.776, uma descida homóloga de 15,1% e um recuo de 2,6% face a fevereiro, divulgou esta segunda-feira o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

De acordo com os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em março havia menos 59.559 pessoas sem trabalho do que no mesmo mês de 2018.

Para esta descida homóloga contribuíram todos os grupos de desempregados, “com destaque para os homens”, adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os que se encontravam inscritos há um ano ouiefp mais nos centros de emprego, os que procuravam um novo emprego e os menos qualificados – com habilitações escolares equivalentes ao 1.º ciclo básico.

Entre os desempregados inscritos com menos de 25 anos, o IEFP registou em março 35.207 casos, o que corresponde a menos 7.052 do que o número contabilizado em março de 2018.

Relativamente aos desempregados de longa duração (que têm esta classificação por estarem sem trabalho há pelo menos 12 meses), a queda homóloga foi de 23,1% havendo agora 144.884 pessoas nesta situação.

A descida do desemprego foi transversal a todas as regiões do país, mas revelou-se mais acentuada no Alentejo (em que a quebra homóloga foi de 17,7%), Norte (-17%) e Lisboa e Vale do Tejo (-16,4%).

O Algarve foi a região em que o desemprego menos caiu, tendo recuado 1,4%.

Os dados de março mantêm a tendência de redução iniciada em fevereiro. No mês passado ocorreu uma inversão na tendência de subida mensal que estava a registar-se desde outubro do ano passado e que fez com que no primeiro mês deste ano o número de desempregados inscritos tivesse subido para os 359.772, sendo este o valor mais elevado desde maio de 2018.