Número de famílias endividadas pode disparar para níveis idênticos ao que se seguiu a 2008, alerta Deco

O número de famílias incapazes de pagar os encargos dos empréstimos pode disparar nos próximos anos, tal como aconteceu no período da crise iniciada em 2008, de acordo com o noticiado pelo “Público” esta quarta-feira. Entre janeiro e outubro deste ano, o gabinete de apoio ao sobre-endividado (GAS), da Deco, recebeu 28.180 pedidos de ajuda, mais cem do que em igual período de 2017.

Desde 2016 que há cada vez mais famílias portugueses a ficar sufocadas financeiramente e, a partir de março deste ano, o aumento de pedidos de ajuda de famílias endividadas começou a ser visível.

Segundo o matutino, o GAS conseguiu apoiar 2077 pessoas até 29 de outubro.

Ponto comum a todos os pedidos de ajuda é que os consumidores que contactam a Deco, quando o fazem já estão numa situação irreversível, com penhoras ou em situações de insolvência.

Acresce ainda o facto de as pessoas revelarem um nível de encargos com empréstimos muito elevado e em crescendo desde há dois anos. A taxa de esforço média para pagar os encargos (juros e amortização faseada) está, neste momento, em 72%, quando em 2017 estava em 70,8% e, em 2016, nos 67%. A Deco considera que o valor desejável devia estar fixado nos 35%.