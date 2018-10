Número de visitantes estrangeiros na Grã-Bretanha cai para mínimos de 2009

O número de estrangeiros que visitam a Grã-Bretanha, em turismo ou trabalho, caiu 7,7% para 10.038 milhões entre abril e junho deste ano. Os dados do Instituto Nacional de Estatística britânico indicam que esta é a maior queda percentual desde a crise financeira, que se fez sentir com maior impacto no país no início de 2009.

A maior queda no número de visitantes registou-se entre os norte-americanos, cujas entradas na Grã-Bretanha recuaram 10%. Seguiram-se os europeus, com uma queda de 8% nas visitas à Escócia, Inglaterra e País de Gales. Já entre os visitantes de outros lugares registou-se um recuo de 6%.

Também o total de gastos pelos visitantes estrangeiros desacelerou. Ao todo, registou-se uma queda de 0,3% para 5,8 mil milhões de libras (6,6 mil milhões de euros), em comparação com o ano anterior. O principal motivo das visitas à Grã-Bretanha continua a ser o turismo, que recuou 8%. As visitas de negócios caíram também 15%, enquanto as visitas a amigos e família aumentaram 6%.

A queda da libra esterlina depois que a Grã-Bretanha votou no Brexit tornou a ilha um destino de férias mais barato, o que fez com que o número de visitantes no segundo e terceiro trimestres de 2017 tenha disparado para valores recorde.

UK residents made 19.9 million visits to overseas destinations and spent £11.6 billion in April to June 2018, a slight increase of 1% compared with the same quarter last year https://t.co/CMMejjCHQX pic.twitter.com/WW5bCId8ko — ONS (@ONS) October 11, 2018