“Nunca fui indiciado”: Obama critica Trump por problemas com a Justiça

Barack Obama criticou Donald Trump pelos problemas judiciais que o atual presidente da Casa Branca, um dia após o advogado Robert Mueller, que está investigar a alegada interferência do governo russo nas eleições presidenciais de 2016, ter firmado um acordo judicial com Paul Manafort, ex-diretor de campanha de Trump. “Nunca fui indiciado, bem como ninguém na minha administração o foi”, afirmou o ex-presidente num evento, em Houston, na terça-feira.

“[A minha administração] foi a única da história moderna que pode afirmá-lo. Aliás, ninguém esteve próximo de ser indiciado, em parte porque as pessoas que se juntaram a nós estavam lá pelas razões certas. Nós estávamos lá para servir”, acrescentou.

No mesmo discurso, citado pelo “The Guardian“, o ex-presidente dos Estados Unidos – que não mencionou explicitamente o nome de Trump – defendeu a sua administração e lamentou a ascensão da “política baseada no ódio” de Trump. Obama lamentou ainda o aumento do sentimento nacionalista na política dos EUA , descrevendo-o como uma ameaça à estabilidade internacional e à prosperidade norte-americana.

Sobre a investigação que envolve Donald Trump, apesar de Manafort ter violado um acordo feito com o FBI, em setembro, Robert Mueller firmou uma parceria com o antigo responsável de campanha do atual presidente norte-americano. A investigação de Mueller já levou à indiciação de 32 pessoas e três entidades russas por acusações que vão desde hacking de computadores à obstrução da justiça.