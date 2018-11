Nunca se ‘navegou’ tanto na internet em Portugal. Anacom regista “novo máximo histórico”

O tráfego de acesso à internet em banda larga fixa aumentou 48,1% nos primeiros seis meses de 2018, em termos homólogos, segundo o comunicado da Anacom divulgado esta sexta-feira. Segundo o regulador das telecomunicações, entre o número de acessos à internet em banda larga fixa e o numero de acessos à internet em local fixo, entre janeiro e junho de 2018 fizeram-se 3,67 milhões de acessos à internet. Trata-se de um “novo máximo histórico”, lê-se na nota.

“O tráfego médio mensal por acesso fixo foi de 96,6 GB no 1º semestre, mais 27,5 GB que no período homólogo”, sendo que esta resulta do aumento do número de acessos e da maior intensidade de utilização.

No mesmo período, também o número de acessos à internet em local fixo subiu 5,9%, correspondendo a 205 mil acessos.

Entre as operadoras, a MEO é o líder de mercado com uma quota de tráfego de 39,6%. Seguem-se NOS, com 32,7%, a Vodafone (22,5%) e a Nowo/Oni (grupo Apax), com 4,4%.

Para acederem à internet, os portugueses preferem a fibra ótica, que representou 42% dos acessos à internet em banda larga fixa. Em segundo lugar, com 31,9%, surge o acesso à internet por cabo e, finalmente, o ADSL, com 18,4%.

“Nos últimos dois semestres os acessos suportados em FTTH têm registado o ritmo de crescimento mais elevado até ao momento em termos absolutos (acima dos 150 mil por semestre). Nos últimos doze meses a fibra ótica aumentou 25,5% (mais 313 mil acessos), tendo atingido 1,54 milhões de acessos”.