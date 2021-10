O primeiro grande desafio da candidatura de Nuno Melo à presidência do CDS-PP será juntar todos os que não se reveem na liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. Um objetivo que à partida não se afigura fácil, perante as notórias divergências entre a oposição interna – incluindo alguns daqueles que estiveram ao lado do atual presidente em 2020, quando sucedeu a Assunção Cristas ao derrotar João Pinho de Almeida no congresso de Aveiro -, mas que pode concretizar-se devido à convicção, partilhada por todos, de que é preciso encontrar uma solução para “não permitir que levem o partido para o fundo”.

Aquilo que irá acontecer às 15h00 de sábado no Palácio da Bolsa, no Porto, na véspera do Conselho Nacional destinado a analisar os resultados das autárquicas e marcar um congresso que pode decorrer já no final de novembro, será o resultado daquilo que o eurodeputado disse logo em julho, nas jornadas parlamentares centristas, que seria a sua leitura do “estado geral do partido”.

