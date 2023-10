No nº 87 da rua da Madalena, em Lisboa, presta-se homenagem aos visionários do vidro através da obra de três artistas contemporâneos. Descubra as possibilidades infinitas deste material nobre e intemporal na Prime Matter Gallery, até dia 17 de novembro.

31 Outubro 2023, 07h30

A exposição “Di Vetro”, na Prime Matter Gallery, é uma homenagem aos mestres, aos visionários e à história viva do fabrico do vidro. Celebra as mentes curiosas e recorda-nos que a produção do vidro é uma fusão entre arte e ciência.

A sua fabricação remonta a 5000 anos antes de Cristo, com o descobrimento da impermeabilização das vasilhas através de um verniz que se obtinha a partir de uma mistura fundida de soda natural, ou extraída das cinzas de certas plantas ricas em alcalis, com pedra calcária ou cal e areia de quartzo. Deitava-se este líquido sobre os recipientes depois de frios ou submergia-se em massa de fusão e ficava coberto de uma película solidificada de vidro.

Com o tempo, o homem foi conhecendo as vantagens deste verniz, em particular a sua maleabilidade às temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão, propriedade na qual se fundamentam algumas das primeiras técnicas do vidro.

No processo mágico que é trabalhar o vidro, os resultados são tão diversos quanto a criatividade dos artistas e artesãos que o trabalham. A Prime Matter escolheu mostrar no seu espaço as criações do mestre vidreiro Andrea Zillio, cujo trabalho assenta nas técnicas tradicionais mais complexas do fabrico de vidro, da artista e designer Marijke De Cock, que mostra como o vidro pode assumir diversas formas e feitios, e de Emmanuel Babled, fundador da galeria e designer de mobiliário que encontra no vidro uma expressão plástica libertadora.

Andrea Zillio nasceu em Veneza e cresceu em Murano, berço do vidro “italiano”, por excelência. Após um curto período no restauro de mobiliário antigo, Andrea começou a trabalhar na Anfora – um forno de vidro familiar, dirigido por Renzo Ferro na ilha de Serenella – e descobriu o seu talento e paixão pelo vidro, sendo hoje um dos nomes mais respeitados na arte do vidro soprado.

Marijke De Cock vive e trabalha em Antuérpia, onde estudou Moda na Academia Real de Belas Artes. Trabalha há anos como designer na equipa do reputado estilista belga Dries Van Noten, onde se especializou, entre outras coisas, na criação e conceção de ornamentos e joias excecionais, envolvendo o trabalho com contas de vidro – e que passa de geração em geração – conjugado com o saber-fazer manual, ou, por outras palavras, pela “mão que se move por si própria, tomando as suas próprias decisões”.

O francês Emmanuel Babled, atualmente a viver em Lisboa, explora os limites do vidro como hobby, combinando diferentes técnicas tradicionais e honrando as origens dos materiais.

A exposição “Di Vetro” está patente na Prime Matter Gallery, em Lisboa, até 17 de novembro. Fundada por Emmanuel Babled e dirigida por Alice Galeffi, a galeria é um espaço físico e digital que homenageia a arte, o design e o artesanato, convidando artistas e artesãos que valorizam e respeitam a origem dos seus materiais, bem como um processo de fabrico sustentável. O espaço digital foca-se nas histórias por detrás dos seus produtos e das suas técnicas.