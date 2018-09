De Tancos ao Infarmed: o essencial do debate parlamentar com o primeiro-ministro

Ler mais

Nova Lei de Bases da Saúde

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, abriu o debate quinzenal de ontem no Parlamento questionando o primeiro-ministro António Costa sobre a nova Lei de Bases da Saúde. “Quando é que o Governo irá entregar a sua proposta no Parlamento?” Costa não se comprometeu com uma data específica, mas assegurou que estará pronta até ao final da presente legislatura. “Se é já este mês ou daqui a dois, não lhe sei dizer. Mas será seguramente a tempo de cumprir o objetivo de nesta legislatura podermos ter uma nova Lei de Bases da Saúde”, declarou o primeiro-ministro.

Furto de armas na base militar de Tancos

O misterioso caso de Tancos ressurgiu no topo da agenda política na sequência das detenções de vários suspeitos de crimes, entre os quais o diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM). Questionado por Martins sobre se tenciona extinguir a PJM, Costa rejeitou essa possibilidade. “Não se tomam decisões institucionais perante problemas pontuais”.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, também abordou este tema, mas no sentido de apurar responsabilidades políticas. “Quando o apuramento de tudo estiver concluído talvez tenha uma enorme desilusão sobre as responsabilidades políticas neste caso”, respondeu Costa. Seguiu-se uma defesa convicta do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, tendo o primeiro-ministro afirmado que “não é responsabilidade política de nenhum ministro estar à porta de um paiol a guardá-lo”.

Deslocalização do Infarmed para o Porto

Era outro dos temas quentes que colocavam o primeiro-ministro sob pressão, na medida em que anunciara repetidas vezes que o Infarmed iria ser transferido de Lisboa para o Porto, mas entretanto recuou nessa intenção. Coube ao líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, confrontar o primeiro-ministro sobre essa matéria. “Isto é responsabilidade sua. Mostra que as pessoas não podem confiar na sua palavra. A palavra tem valor relativo, apenas quando lhe dá jeito. Isto mina a sua credibilidade como político”, sublinhou Negrão. E questionou: “Faltou ou não à palavra aos portugueses?”

“Pareceu ao Governo responsável que, em vez de insistir na teimosia de fazer a mudança contra tudo e todos, seria melhor aguardar pelos trabalhos da comissão de descentralização”, respondeu Costa. “Quanto mais se explica mais se enterra”, insistiu Negrão, sublinhando que “enviar o processo do Infarmed para a comissão da descentralização é no mínimo incompetência”. Costa ainda reconheceu que “o processo foi mal conduzido”, mas voltou a defender que “mais vale dar um passo atrás para tomar uma boa decisão do que continuar em frente para tomar uma decisão porventura errada”.

Protestos dos taxistas contra a “lei Uber”

Os taxistas estão há cerca de uma semana em protesto nas ruas de Lisboa e Porto, mas o primeiro-ministro não cede às reivindicações do setor e no debate parlamentar optou por destacar o que entende serem os “direitos exclusivos” dos táxis. Foi Catarina Martins quem primeiro abordou a matéria, referindo-se a um problema de “concorrência desleal que põe em causa obrigações de serviço público”. A líder do Bloco de Esquerda afirmou que “o Governo tem a possibilidade de corrigir os erros” e pediu para “não deixar entrar em vigor a nova legislação” sobre as plataformas eletrónicas de transporte antes de ser efetuada essa correção.

Na resposta, Costa defendeu as virtudes da nova lei que “regulamenta uma atividade que existia ilegalmente e desregulamentada”. E argumentou que ao Governo “cumpre-lhe executar a lei aprovada pela Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República”. Posteriormente, Heloísa Apolónia, líder do PEV, insistiu no mesmo tema e pediu a revogação da “lei Uber”. Mas Costa voltou a dizer que a lei foi aprovada na Assembleia da República e a destacar as vantagens que os táxis têm em relação às plataformas eletrónicas. “A situação de desigualdade existe, mas em benefício do táxi”, sublinhou.