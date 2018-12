O fim das criptomoedas?

O colapso no preço da bitcoin e demais criptomoedas está a levar a que muitos vaticinem o seu fim. As criptomoedas tornaram-se interessantes pelas suas características distintivas e por se colocarem como alternativa às moedas convencionais.

À medida que captaram atenção, também valorizaram e atraíram fortíssimo interesse especulativo, que resultou em bolhas em praticamente todos os ativos deste universo. Foram criados milhares de projetos, alguns deles fraudulentos, que apenas pretendiam aproveitar esse entusiasmo.

A bolha especulativa rebentou, mas isso não significa que todas as criptomoedas desapareçam. Provavelmente, resistirá uma mão-cheia de projetos independentes mais importantes, associados às blockchain com utilizações em projetos com utilidade.

Sendo realista, é muito improvável que os Estados e os Bancos Centrais permitam que criptomoedas independentes possam ter um papel importante no sistema monetário no futuro, mas o mesmo não acontecerá com as criptomoedas a serem emitidas pelos Bancos Centrais. O dinheiro digital e criptografado será, provavelmente, o dinheiro do futuro. Por outro lado, a tokenização criptografada deverá ser uma tendência.