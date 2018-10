“O Governo Regional substituiu mais uma vez o Estado na implementação do passe sub-23”, afirma PSD Madeira

O grupo parlamentar do PSD Madeira esteve reunido esta segunda-feira com a Associação Académica da Universidade da Madeira, onde deixou críticas ao Governo da República por não ter assumido as suas responsabilidades na implementação do passe sub-23 na Região Autónoma. Os sociais democratas dizem que mais uma vez foi o Governo Regional a se substituir ao Estado porque se não o fizesse os estudantes universitários da Madeira não iriam beneficiar deste passe.

“Mesmo depois de assumido esse compromisso da República de implementar o passe sub-23 na Madeira o executivo nada vez para o implementar”, afirmou Josefina Carreira, deputada do PSD na Assembleia Regional.

Para a social democrata a extensão do passe sub-23 tem sido uma “justa reivindicação” dos estudantes e do PSD.

Josefina Carreira diz que o governo central “perdeu mais uma oportunidade” para implementar o passe sub-23 na Madeira, ao não o incluir no orçamento do Estado para 2019, e que esta situação “é inaceitável e injustificável” e demonstra a “total insensibilidade” do governo de António Costa para com os estudantes universitários da Madeira.

“O Governo Regional substitui-se ao Estado e está a assegurar a implementação do passe sub-23 que vai custar 500 mil euros. Se não fosse a intervenção do governo os estudantes continuariam sem este passe”, reforçou a deputada do PSD.