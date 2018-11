“O Governo Regional tem discurso autonomista mas age com provincianismo bacoco”, diz BE

A escolha de uma empresas de sondagens para a realização de um estudo sobre a realidade social, cultural e económica dos municípios da Madeira, por parte do Governo Regional, mereceu críticas do BE. Os bloquistas acusam o executivo madeirense de ter um discurso autonomista mas revelar ações de provincianismo bacoco.

“Esta adjudicação é uma afronta e um atestado de incompetência quer à Universidade da Madeira, quer à Direção Regional de Estatística (DRE) e, indiretamente, ao próprio Governo Regional que tutela a DRE”, defende Paulino Ascensão, dirigente do BE Madeira.

Paulino Ascensão questiona qual é a utilidade de adjudicar este contracto em final de mandato. Para o dirigente do BE Madeira deveria caber ao próximo executivo regional “a decidir se quer um estudo e os parâmetros” que devem balizar esse trabalho.

O bloquista refere ainda que uma das missões da Direcção Regional de Estatística (DRE) passa por produzir trabalhos relativos à realidade social, cultural e económica.

A escolha de uma empresa de sondagens, que o BE diz não ter historial de trabalhos sobre o objecto de estudo contracto revela da parte do governo regional uma “não valorização da Universidade da Madeira e desconfiança na competência dos próprios serviços (DRE)”.