O grande desafio da consciência ambiental

O desafio da consciência ambiental está lançado. Os grandes construtores estão sob pressão para alterarem as motorizações para a eletrificação ou, quanto muito, para os híbridos plug-in, um conceito que os vários intervenientes neste trabalho defendem como a solução para os próximos anos. A verdade é que as exigências em termos de WLTP colocaram uma nova fasquia aos construtores e perante os elevados investimentos estão a optar por agarrar nos motores térmicos e torná-los mais eficientes. Mas estas mudanças profundas trazem grandes riscos antes das grandes oportunidades.

O mais recente trabalho de análise do setor feito pela seguradora Crédito y Caución diz que a indústria automóvel “enfrenta riscos crescentes resultantes das profundas mudanças que ocorrem no setor e da incerteza em torno da política comercial”. Diz o trabalho dos analistas que é esperado um aumento do risco de crédito de muitos dos fornecedores do setor automóvel estruturalmente mais fracos, ao longo dos próximos cinco anos. E depois vem todas as questões de política económica decorrente do Brexit e da disputa comercial entre China e EUA e que acontece num momento “de grandes desafios estruturais que, mais cedo ou mais tarde, irão afetar o setor como a redução nas emissões, as novas tecnologias e as mudanças nos hábitos de consumo”, refere o mesmo trabalho do grupo Atradius. Acrescentam os analistas que esta corrida competitiva “requer um grande investimento em I&D por parte de fabricantes e fornecedores de equipamentos. Isto representa um grande desafio para a maioria dos fornecedores de pequena e média dimensão, que produzem peças e componentes para automóveis de baixo valor”.

O tema da gestão do risco de fraude no setor automóvel é relevante para as frotas. A tecnologia dos veículos elétricos e híbridos é uma alteração paradigmática. Diz Gilda Lopes da ALIGN’IN que os veículos elétricos “disporão de grande variedade de sensores e emissores, interagirão uns com os outros analisarão o meio e a envolvência e estarão, por isso, muito menos expostos ao erro humano. Serão verdadeiros computadores com rodas (enquanto estas perdurarem). Mas também estão integrados na rede mundial de internet e assim acessíveis do exterior enquanto se movem”. E acrescenta que “à semelhança de outras realidades do quotidiano, o fator de risco continuará a ser o humano, mas a manipulação deixará de ser analógica e passará a ser digital. Aumentará a sofisticação da fraude e com a “internet das coisas” o risco será global – tal como os nossos telemóveis e os computadores pessoais também os veículos passarão a estar expostos a ciberataques e espionagem digital. Os custos de mitigação desse risco subirão astronomicamente”.

Mas o tema do risco não fica por aqui. A mesma fonte sustenta que com a automatização da condução, assistimos a mais instrumentos de controlo e menos decisão humana. “Situações como: alteração de rotas estabelecidas, subtração e adição de carga, desvio de combustível ou subtração de peças serão muito menos prevalentes. Poderíamos pensar então numa redução do risco de fraude automóvel. Mas não! O que vai acontecer é a adaptação do crime a essa nova dimensão tecnológica como já podemos observar na criminalidade automóvel em geral”.

Por outro lado, com a crescente digitalização dos veículos também as fraudes serão mais sofisticadas e dessa forma, apetecíveis para o cibercrime organizado, comenta a mesma fonte. “Assistiremos a ataques consertados (do tipo ransomware), que podem bloquear cadeias logísticas inteiras, inibidores de sinal para sequestro de carga, ou o florescer da contrafação de componentes digitais e o banal furto de combustível não se dará no depósito, mas na clonagem de carteiras de crédito de recarga.

O que dizem as marcas

“As frotas são o setor que maior dinâmica tem tido em relação à procura por automóveis elétricos”, afirma Ricardo Oliveira, diretor de comunicação da Renault Portugal. Já Nuno Domingues, diretor geral da Lexus Portugal acredita que “o futuro próximo irá passar pela combinação das suas tecnologias, sob a forma do conceito híbrido” e isto é algo que a marca tem sempre defendido”. O objetivo dos construtores diz, é garantir simultaneamente “a atenuação das potenciais desvantagens que cada uma destas tecnologias apresenta quando analisada isoladamente”. Na prática Nuno Domingues fala em “casar” uma tecnologia de impacto reduzido de emissões com outra que garanta autonomia elevada e que é o motor térmico. A Kia, através do seu diretor geral João Seabra, salienta que “a visão das empresas em torno da sustentabilidade tem correspondência direta na visão dos grandes construtores mundiais”. A Kia tem soluções HEV, PHEV e 100% elétrica, prometendo autonomia que fica próxima dos 500 km. Anunciou que a breve prazo irão aparecer soluções “mild-hybrid”. Esta é uma marca que está em forte crescimento a nível de frotas, com estes clientes a representarem um terço das vendas globais em Portugal. A Kia tem previsto anunciar no 1º trimestre o e-Niro EV com 485 km de autonomia WLTP e no 1º semestre do próximo ano será lançado o Sportage diesel mild-hybrid.

A Renault onde as frotas representam mais de 50% das vendas, afirma, através de Ricardo Oliveira, que a mobilidade elétrica será cada vez mais uma alternativa “porque a oferta será cada vez mais competitiva”. Esta marca introduziu recentemente a versão 100% elétrica do furgão de mercadorias Master. Este é um veículo construído para a logística nas cidades e que tem uma capacidade carga igual ao congénere térmico. A Lexus que tem os híbridos como aposta tem previsto lançar viaturas 100% elétricas e híbridas plug-in. Para esta marca os clientes empresariais representam 58% das vendas e quase todas as unidades foram equipadas com tecnologia híbrida da marca.