“O início de uma jornada histórica”. ​Índia lança segunda missão à Lua

O foguetão foi lançado esta segunda-feira às 10h14 de Portugal Continental, depois de a missão ter sido adiada a 15 de julho por causa de um problema técnico. O plano é levar um veículo até ao inexplorado pólo Sul da superfície lunar, mas a viagem até ao destino ainda vai durar quase dois meses.

Poucos dias depois de termos celebrado a histórica primeira missão à Lua, a Índia deverá em breve confirmar que é a quarta nação a pousar no solo lunar. A 22 de outubro de 2008, o foguetão PSLV C11 saía do centro espacial Satish Dhawan, no Sul da Índia, levando a sonda Chandrayaan-1. Depois de vários percalços, a Índia acabou por declarar o fim prematuro desta primeira missão em Agosto de 2009, quando a viagem ainda ia a meio.

Agora é a vez da Chandrayaan-2. O lançamento esteve originalmente programado para 15 de julho, mas foi cancelado apenas 56 minutos antes da hora prevista devido a uma “falha técnica”. Esta manhã foi lançado o foguetão que por esta altura já terá largado na órbita da Terra a sonda que vai pousar na superfície da Lua.

No momento do lançamento, que foi transmitido em direto, Kailasavadivoo Sivan, responsável pela Organização de Pesquisa Espacial Indiana, disse que este era “o inicio de uma jornada histórica da Índia para a lua”.

A missão, propriamente dita, durará um dia lunar (14 dias na Terra), e pretende recolher sedimentos da superfície da Lua para análise e investigação.

Mas o objetivo da missão é ainda mais ambicioso. Ao tornar a Índia uma potência espacial, o Governo de Narendra Modi procura também reforçar a sua capacidade diplomática na Terra. Na Índia, em primeiro lugar, pela dimensão interna do acontecimento, e também na relação com as outras potências (desde logo a China).

Nos planos da agência espacial indiana está, também, o envio de uma missão tripulada à Lua, em 2022.

O lançamento da Chandrayaan-2 coincide com as comemorações dos 50 anos da missão Apollo.