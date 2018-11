O Jogo Económico: Veja aqui em direto o programa desta semana

Depois de um dia marcado pela aprovação da anulação da isenção de IMT para fundos imobiliários, descida do IVA das touradas para 6% e pelo chumbo do adicional ao ISP e dos manuais escolares gratuitos no ensino privados, continue aqui a acompanhar a discussão e a votação na especialidade das propostas de Lei do Orçamento do Estado e das Grandes Opções do Plano para 2019.