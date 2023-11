Depois de ter também passado pelo Estoril e por Sintra nos anos anteriores, o LEFFEST decorre só em Lisboa na edição de 2023 e fica Lisboa Film Festival. Apresentamos a programação e destacamos sete títulos entre todas as secções.

11 Novembro 2023, 18h00

Este ano, o LEFFEST – Lisboa Film Festival fica apenas por Lisboa, depois de nos anos anteriores ter também decorrido primeiro no Estoril, e depois em Sintra. Esta edição tem lugar entre os dias 10 e 19 de novembro, mantendo-se fiel à filosofia do festival de cruzar o cinema (em 2023, há uma nova secção competitiva, Descobertas, e retrospetivas da obra de Clint Eastwood como realizador e da do cineasta turco Nuri Bilge Ceylan) com as outras artes e com a discussão de problemas contemporâneos, ilustrados com a apresentação de filmes temáticos ou alusivos.

Os espectáculos deste LEFFEST são um concerto do japonês Keiichiro Shibuya, acompanhado de um andróide cantor; outro do Gidon Kremer Trio; um cine-concerto em que Rodrigo Amado, Gabriel Ferrandini e Hernâni Faustino interpretam ao vivo uma banda sonora inédita para Metropolis, de Fritz Lang; e a peça Quarteto, de Heiner Müller, interpretada por Fanny Ardant e Gérard Depardieu. Além de lançamentos de livros, masterclasses, de uma exposição do fotógrafo e realizador Khalik Allah e outra dedicada a Jean-Luc Godard, haverá também um programa de debates temático e um ciclo dedicado à relação entre a Inteligência Artificial e a criação artística. Escolhemos sete filmes de entre todas as secções do 17.º LEFFEST, competitivas ou não.

A programação completa está disponível em leffest.com.

