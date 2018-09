O lobo está aí

Na semana passada soubemos que a economia americana continua a ter um desempenho sólido: criou 201 mil empregos em agosto, mantendo a taxa de desemprego nos 3,9%. Os EUA vão já em 95 meses consecutivos de crescimento do emprego, o que é surpreendente. Mas, mais importante, os salários cresceram 2,9% face a um ano antes, a mais alta taxa em nove anos.

Até aqui as dúvidas sobre a sustentabilidade da retoma americana residiam sobretudo no fraco crescimento dos salários. Mesmo quando a taxa de inflação começou a aumentar, e a ultrapassar os 2%, os salários continuavam com uma evolução anémica, o que favoreceu o criticismo à política monetária da Reserva Federal (Fed), e em particular às subidas da taxa de juro, até do Presidente Trump. Agora as dúvidas sobre a robustez da retoma estão a desaparecer.

O crescimento do emprego tem criado dificuldades para as empresas que querem contratar. Segundo a National Federation of Independent Business, quase 40% das PME queixavam-se em julho de não conseguir recrutar, um recorde. Por outro lado, a taxa de participação (percentagem de indivíduos que trabalha ou quer trabalhar) vinha a aumentar nos últimos tempos, o que significa que cada vez mais dos que já tinham desistido de procurar emprego regressaram ao mercado de trabalho, o que ajuda a entender porque os salários estagnavam.