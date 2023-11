O ex-deputado do PS deixou clara a sua posição sobre o ministro das Infraestruturas e afasta a possibilidade de ser candidato à liderança do partido.

11 Novembro 2023, 16h35

Francisco Assis falou hoje aos jornalista no Porto, deixando claro a sua posição quanto ao tema do ministro das Infraestruturas, “o ministro João Galamba já não devia fazer parte do Governo há muito tempo”.

Ao mesmo tempo o ex-deputado do PS afastou a possibilidade de ser candidato á liderança do PS, afirmando que “é uma fase da minha vida que está ultrapassada, não tenho hoje disponibilidade nenhuma para encarar essa possibilidade”.

O ex-deputado e ex-eurodeputado do PS falou aos jornalistas no Porto deixo claro que tem acompanhado a situação política que o país vive com “grande preocupação e profunda tristeza”. “Estamos a viver um momento difícil, um momento de crise profunda institucional grave, que tem várias dimensões, creio que temos todos de fazer uma reflexão profunda sobre a situação, da minha parte diria que o PS também te fazer uma reflexão profundíssima sobre toda esta situação, e espero que seja isso que aconteça, que não seja um mero confronto entre candidaturas em torno da questão do poder, mas que seja também oportunidade de refletir profundamente sobre a sociedade, sobre o país e sobre o próprio PS”, sublinha Francisco Assis.

Sobre a possiblidade de aparecer mais algum candidato à liderança do PS, Francisco Assis salienta que “não vai aparecer mais nenhum candidato, tenho a certeza absoluta disso, serão estes dois, são dois excelentes candidatos”, revelando a sua esperança de que esta disputa seja “tranquila e serena, e que seja mais do que isso, que o PS faça uma reflexão profunda sobre a sua situação, da sociedade e do país”