“O mundo é uma máquina de produzir crédito malparado”

Project Nata e Project Viriato são os projetos nos quais a Alantra está a assessorar o Novo Banco na venda de portefólios de crédito malparado e imóveis, respetivamente.

Sem querer revelar detalhes sobre essas live transactions, Santiago Eguidazu, que lidera o grupo espanhol presente em 22 países, e Rita Barosa, CEO da operação em Lisboa, explicaram ao Jornal Económico os contornos da atividade de venda de crédito malparado (NPL, sigla para o termo em inglês Non-performing loans),_a nível global e em Portugal.

“O mundo é uma máquina de produzir NPL, produzimos muito. Porquê?_Porque o mundo não gosta de sofrer. Obtém-se o crédito, articula-se o quadro de liquidez e depois não se paga o empréstimo, gera-se o NPL_e aí entramos nós”, afirma Eguidazu. “É um negócio fantástico”.

O gestor espanhol recorda que, nos últimos anos, o foco em relação aos NPL tem estado nos países do sul da Europa, mas prevê que, a prazo, passará para a China, Índia e Brasil, onde os valores serão maiores. “São países onde houve um crescimento rápido de empréstimos e depois uma repentina deterioração das condições de crédito”.

Liquidez abre apetite

Rita Barosa diz que os números referidos em setembro na comunicação social, sobre os projetos que está a assessorar no Novo Banco (1,75 mil milhões de euros em crédito malparado e 700 milhões em imóveis), são próximos da realidade, mas explica que os valores neste tipo de operação costumam mudar. “Não estou a falar nestes projetos em específico. Mas há sempre uma ideia inicial, depois pode mudar-se o perímetro e ajustar-se o portefólio em função do apetite, do tipo de investidores, tudo para otimizar a transação e obter o máximo valor possível”.

Sobre o Projeto Viriato, que envolve cerca de nove mil imóveis, a gestora refere que se trata principalmente de apartamentos pequenos, fora de Lisboa e em cidades de dimensão menor.

O Novo Banco anunciou a 10 de outubro que vendeu à Anchorage Capital uma carteira de imóveis no valor de 716 milhões de euros, numa operação que poderá render 390 milhões de euros ao banco liderado por António Ramalho.

Sobre o contexto dos dois projetos, Barosa relembra que a questão de venda de NPL_está a ser discutida em Portugal há cerca de cinco anos. “Ano após ano, era para acontecer, mas não aconteceu. Porque é que está a acontecer agora? Porque os bancos fizeram aumentos de capital e agora já podem implementar este tipo de projetos”.

Em relação ao apetite por este género de ativos, sublinhou que há muita liquidez no mundo nesta altura e que para “boas transações, bem preparadas, estruturadas e explicadas, há sempre apetite”.

A Alantra já fez entre 50 e 60 dessas operações a nível global, e essa experiência demonstra que conhece o mercado e os investidores e isso oferece confiança aos bancos para escolher o grupo para vender portefólios.

“Perceber o que o banco quer ou tem de vender é importante, mas uma das vantagens que trazemos é a visão do mercado, para podermos estruturar a operação e obter valor”, diz Barosa.

Eguidazu revela que o grupo tem uma equipa de cerca de 90 pessoas (que fazem parte de um total de quase 400) a trabalhar na área de venda de portefólios. A especialização nesse tipo de atividade, num grupo que opera na banca de investimento, no private equity e no wealth management é uma chave para o crescimento em direção à liderança.

A estratégia do grupo, que é detido em cerca de 50% por 50 sócios e o resto por investidores institucionais, passa por desenvolver capacidade de reação a nível global, seja por via de criação de unidades novas, como aconteceu em Portugal, seja por aquisição. Em julho, a empresa anunciou a compra do negócio global de advisory em portefólios de crédito à KPMG UK, por exemplo.

“Acreditamos que para ser um líder global temos de ter muitas especializações, por setores e por produtos”, realça.

“Não há ninguém na posição de liderança nesse mid-market atualmente, mas a realidade é que provavelmente existem cinco ou seis grupos que poderão ocupar esse lugar em cerca de cinco anos”. Desse lote, quatro ou cinco são americanos e o único europeu é a Alantra, conclui o CEO.