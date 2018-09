“O Novo Hospital resultou de um trabalho de persistência e reivindicação junto do Estado”, afirma Albuquerque

Ler mais

O lançamento do concurso para o Novo Hospital da Madeira é para Miguel Albuquerque, um dos últimos grandes desígnios antes do final do mandato governativo. O líder do executivo madeirense disse que esta obra só é possível devido ao trabalho de persistência, luta e reivindicação, junto do Estado pelos direitos fundamentais dos cidadãos da Madeira.

“Este trabalho de forçar o Estado a financiar o hospital, que deveria ser de 100%, resultou desse trabalho de reivindicação pelos direitos fundamentais dos cidadãos da Madeira”, afirmou Albuquerque, que viu na passada quinta-feira o Governo Central, liderado por António Costa, a aprovar 132 milhões para financiar a obra do Novo Hospital da Madeira.

O governante entregou esta sexta-feira mais um conjunto de apoios, por via do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), para o apoio ao investimento, que atingem mais de 60 milhões de euros, onde salientou a importância da Madeira manter este tipo de fundos comunitários.

“Estes fundos comunitários são mais importantes do que os que o Estado atribui à Madeira. A União Europeia é mais solidária que o Estado português”, referiu Albuquerque.

Ficou ainda um alerta para a proposta da Comissão Europeia de corte de 45% no Fundo de Coesão.

“É necessário que esse corte não tenha repercussões nas regiões ultraperiféricas. O fundo de coesão é a base da construção de uma Europa de justiça, e de igualdade de oportunidades, entre todas as regiões”, defendeu o líder do executivo madeirense.