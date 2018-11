O OE 2019 é mau para a Madeira e asfixia os madeirenses, considera PSD

Para Sara Madruga da Costa, deputada do PSD na Assembleia da República, o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) é mau para a Madeira, fica aquém do prometido, em dossiers como o Novo Hospital, e é um documento que asfixia os madeirenses.

A social democrata anunciou que o PSD vai votar contra o OE 2019.

“Não podemos votar favoravelmente um Orçamento que penaliza e asfixia os madeirenses, ao assumir apenas o pagamento de 13% do novo Hospital da Madeira, em detrimento dos 50% prometidos pela República”, afirma Sara Madruga da Costa.

O pagamento da dívida é outro dossier que justificam o voto desfavorável dos sociais democratas.

“O Orçamento castiga em dobro as famílias e as empresas madeirenses ao não baixar a taxa de juro para 2,5% e ao introduzir o pagamento antecipado da dívida, impossibilitando uma poupança de cerca de 140,5 milhões de euros”, alerta.

A mobilidade área, vinca a deputada na Assembleia da República, “não fica resolvida” nesta orçamento, acrescentando que o OE 2019 “contraria a decisão” do parlamento sobre este assunto.

“Mas pior não poderíamos ter votado favoravelmente um Orçamento que tenta empurrar para a Região as responsabilidades da República no cumprimento da continuidade territorial”, refere.

Para Sara Madruga da Costa os deputados madeirenses, do PSD, na Assembleia da República, foram “os únicos” que ficaram do lado da Madeira, aproveitando para criticar os deputados do PS e BE, eleitos pela Madeira, por se “agacharem sempre” à República.