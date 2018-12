“O Orçamento Regional está ao serviço dos grandes grupos económicos”, afirma PCP

Para o PCP Madeira a proposta de Orçamento Regional para 2019 está ao serviço dos grandes grupos económicos e obcecada com a dívida. Os comunistas afirmam que entre operações de dívida pública e parcerias público-privadas existe mais 30% de verbas.

“Este é um Orçamento que continua com a política de exploração e empobrecimento, prossegue amarrado à política de direita e prefere entregar parte do Orçamento da Região à Banca e aos grupos económicos em vez de garantir mais verbas para apoios sociais”, defendeu Ricardo Lume, deputado do PCP.

Os comunistas dizem que o Orçamento prevê mais 451 milhões de euros para operações de dívida pública e 135 milhões para parcerias público-privadas, contrariando a propaganda de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que diz que “este é um orçamento social”, alerta Ricardo Lume.

O deputado comunista culpa o PSD por impedir os habitantes da Região Autónoma de terem direitos que já são reconhecidos no Continente.

Entre eles os manuais escolares gratuitos, a entrada nos museus aos domingos e feriados gratuita, a aprovação de um plano de acção contra a precariedade laboral, e o complemento Regional de Reforma.

“As opções do PSD são claras, utilizar a nossa Autonomia, ao serviço dos grupos económicos e das instituições financeiras”, diz o PCP.