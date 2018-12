“O Orçamento Regional tem uma relevante componente social”, diz PSD

O PSD defende que o Orçamento Regional tem uma componente social relevante, dando como exemplo a redução no preços dos transportes públicos.

“É uma redução significativa que mexe no bolso das pessoas mas que vai permitir mais rendimento disponível”, explicou Eduardo Jesus, deputado do PSD.

A redução do preço dos transportes urbanos, para os 30 euros, vai beneficiar 17.500 pessoas, enquanto que nos interurbanos, que terão um custo de 40 euros, abrange 9.600 pessoas.

A implementação da medida, adiantou o deputado social democrata, implica uma verba de seis milhões de euros.

Eduardo Jesus lembra que a medida vai ainda beneficiar os estudantes universitários e ainda permitir viagens gratuitas até aos 12 anos de idade.

“Este é culminar de um trabalho que foi sendo feito desde o início do mandato do executivo, com a aprovação do Plano Estratégico dos Transportes para a Madeira, que permitiu agir sobre a rede de transportes e o preço os transportes”, realçou o social democrata.