“O porto de recreio de Santa Cruz precisa de uma requalificação urgente”, alerta JPP

O JPP alertou para a necessidade de se proceder a uma requalificação urgente do porto de recreio de Santa Cruz. O partido critica a falta de ação governativa relativamente a esta infraestrutura.

“Mais uma promessa não cumprida por parte do Governo Regional”, lamentou Rafael Nunes, deputado do JPP, sobre a requalificação do porto de recreio de Santa Cruz.

A erosão identificada em estruturas deste porto preocupa Rafael Nunes que reivindicou a requalificação urgente do porto de recreio no sentido de se proteger o local em situações de intempéries e de grande ondulação.

A estrutura é de extrema importância porque serve de suporte e de proteção da orla de Santa Cruz, que também suporta a própria via rápida, nesta parte das arcadas”, reforçou o deputado do JPP.

Rafael Nunes critica o “cenário de guerra” em que se encontra o porto de recreio, e lembra que Sérgio Marques, anterior secretário regional do executivo madeirenses, confirmou o “estado lastimável” daquela infraestrutura.

A situação do porto de recreio no entender de Rafael Nunes mostra a negligência e inércia do actual governo que acrescenta que esta situação tem de ser resolvida o “mais breve possível”.