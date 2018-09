O Portugal que faz bem

Os portugueses são um povo empreendedor e inovador na iniciativa privada. Com criatividade e espírito de sacrifício, habituaram-se a dar a volta por cima nos períodos mais críticos. Os nossos empresários tiveram um papel fundamental na recuperação económica do país e, ao longo das últimas décadas e com várias intervenções externas – três nos últimos 44 anos – nunca deixaram de investir na inovação e na excelência da produção, o que resultou em mais exportação, mais emprego e mais criação de riqueza nacional.

Hoje, somos reconhecidos mundialmente pela qualidade e pelo rigor em setores como o agroalimentar (vinho e castanha), a floresta (cortiça e papel), o calçado, a metalomecânica, o design de moda, os têxteis, a saúde, entre outros.

Somos também um exemplo no domínio das startups, com uma geração de empreendedores jovens e dinâmicos que se recusam a aguardar oportunidades de negócio, mas preferem criá-las, aproveitando o ciclo de crescimento do turismo e num momento em que o país atrai investimento e até estrelas internacionais.