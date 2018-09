“O PS Madeira sofre de esquizofrenia política, o que defendem para a mobilidade foi chumbado pelo PS”, acusa Albuquerque

Ler mais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acusou o PS Madeira de sofrer esquizofrenia política, referindo-se às propostas que os socialistas apresentarem referentes à mobilidade.

“O cronograma para lançar o concurso para o Novo Hospital está previsto até final do mês. Esta pode ser uma manobra para disfarçar mais um incumprimento da República. Espero que até final do mês o conselho de governo lance o cronograma financeiro do novo hospital”, afirmou Albuquerque.

O governante diz que as propostas apresentadas pelo PS Madeira, para a mobilidade representam aquilo que o executivo madeirense tem defendido e lutado nos últimos anos.

“O PS descobriu a roda. Este é um exercício de propaganda, e de esquizofrenia política. O que o PS Madeira propõe é o que o PS chumba”, defendeu Albuquerque.

“Eles dizem que é fundamental rever o subsídio de mobilidade aérea. A Assembleia Regional aprovou uma resolução que foi à Assembleia da República e que o PS chumbou”, clarificou o presidente do Governo Regional.

Albuquerque disse ainda que o PS Madeira vem depois reclamar o ferry todo o ano.

“O PS quando nós apresentamos a proposta para a República foi a ministra do Mar, que é do PS, que disse que não ia subsidiar o ferry”, recorda.

O líder do executivo madeirense refere ainda que agora o PS defende a entrada de uma terceira companhia na ligação aérea entre o Continente e a Madeira.

“Nós estamos a trabalhar com a ANA e com o Turismo de Portugal sobre isso. É importante que o Turismo de Portugal entre com as verbas necessárias para essa concretização”, adiantou Albuquerque.

Para Albuquerque o PS e a gerigonça “andam a gozar” com os madeirenses ou a passar “um atestado de menoridade” aos madeirenses.

“Quem está contra essas propostas é o governo do PS. O PS de cá e de lá que se entendam”, afirmou.