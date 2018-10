“O PSD teme que quando chegarmos ao poder coloquemos a nu a gestão danosa de mais de 40 anos”, afirma Emanuel Câmara

Na sessão de encerramento do congresso da JS Madeira, o presidente do PS Madeira, Emanuel Câmara, voltou a reforçar a sua confiança de ver o candidato dos socialistas madeirenses como presidente do Governo Regional, em 2019, adiantando que o PSD teme que quando o PS Madeira chegar ao poder coloque a nu a gestão danosa de mais de 40 anos de poder.

Emanuel Câmara recordou que em 2013, existiu um acordo da população da Região Autónoma, que fez com que os socialistas madeirenses ganhassem o poder local e mostrassem que tanto nas Câmaras Municipais como nas Juntas de Freguesia que o PS é “mais honestos, mais trabalhador, e que está para servir a população e não para se servir da população” e que esta forma de governar fez com que nas eleições autárquicas de 2017 se “solidificasse os resultados nas câmaras” onde mandávamos.

“Estamos a fazer a diferença na gestão das contas públicas, que era uma desgraça quando chegámos ao poder e que estavam num caos, pela gestão danosa de muitas câmaras da Região”, afirmou o presidente do PS Madeira.

“É disto que os senhores do PSD estão cheios de medo, é que quando nós chegarmos ao poder vamos pôr a nu toda a gestão danosa que tivemos mais de 40 anos do poder tentacular da responsabilidade do PSD na Região Autónoma”, acrescentou.