O que atrai o investimento estrangeiro a Cabo Verde?

O arquipélago africano destaca-se pela estabilidade política e pela abertura ao investimento estrangeiro, o que tem vindo a atrair o interesse (e capital) de cada vez mais empresas estrangeiras e nacionais para Cabo Verde.

Além disso, o país coloca no setor do turismo o peso da recuperação económica pós-pandemia e importa agora entender como é que os seus governantes encaram a injeção de capital estrangeiro na economia, em particular de capital português.

Na JE editors Talks: Investir em Cabo Verde vamos olhar para as possibilidades de investimento existentes, analisar as empresas com presença no país e entender porque é que se está a tornar num oásis aos olhos dos investidores. Poderá assistir a esta conversa em direto no próximo dia 24 de março, às 15h00, na JE TV, Facebook ou YouTube.

A iniciativa que conta com a presença de figuras da FCB, da HSSM e da Miranda & Associados serve também de complemento ao caderno especial que acompanha O Jornal Económico (que pode ler aqui).

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a FCB, HSSM e Miranda & Associados.