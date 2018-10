O que disse Azeredo Lopes sobre Tancos ao longo de um ano, três meses e 13 dias

Azeredo Lopes, ministro da Defesa demissionário, teve várias intervenções públicas sobre o furto de material militar de Tancos. Estas foram algumas das suas declarações.

“Não tinha nenhum pedido, nenhuma chamada de atenção que identificasse uma situação grave ou urgente que pudesse existir nestes ou noutros paióis”

A garantia foi dada por Azeredo Lopes, durante a audição na Comissão de Defesa, no Parlamento, em julho de 2017.

“Tenho confiança na instituição militar para corrigir as deficiências que se verificaram neste caso em Tancos”.

Salientou o ministro demissionário nessa Comissão parlamentar.

“Existe na lei uma distinção clara entre as questões que cabem à política de coordenação nacional”

Disse Azeredo Lopes quando prestou explicações sobre o furto de material de guerra na base militar de Tancos e depois revelou que:

“Não deve ser demitido o Chefe do Estado-Maior do Exército”

Um mês depois, em agosto de 2017, reforçou a posição de rejeitar a demissão do Chefe do Estado-Maior do Exército, de quem disse que:

Alguém com esta capacidade, pelo contrário, deviam estar muito contentes com esta chefia, com a forma como está a enfrentar os problemas e como desta forma está a ajudar Portugal”

O ministro respondia ao deputado do BE João Vasconcelos noutra comissão parlamentar de Defesa Nacional, onde está a prestar esclarecimentos sobre o furto de material militar da base de Tancos. João Vasconcelos questionou Azeredo Lopes sobre se mantinha a confiança no Chefe do Estado-Maior do Exército após o furto de Tancos.

” O Chefe do Estado-Maior do Exército teve de enfrentar situações muito difíceis e enfrentou-as sempre de forma exemplar e com honra”.

Sobre a investigação sobre o material furtado, o ministro demissionário revelou que:

“A investigação está entregue num estado de direito à Polícia Judiciária Militar em colaboração com a Polícia Judiciária e às outras autoridades que o Ministério Público entenda convocar para a investigação”.

Já em setembro de 2017, nos EUA, Azeredo Lopes que nunca se escondera dos deputados:

“Sou membro de um órgão de soberania e nunca esqueço isso. Independentemente de tal facto, sempre fui à Assembleia quando fui convidado para tal. Não vou, nos EUA, comentar uma questão interna. Como sempre disse, acho que basta perceber português para se contextualizar aquilo que eu disse”.

Em outubro de 2017, nova ida à Assembleia da República. Desta vez, defendeu que o governo tinha feito, em relação ao furto, tudo que podia em pouco tempo.

“Em síntese, e sem prejuízo de críticas legítimas, o Governo fez que devia ter feito e num tempo muito curto.”

À saída de uma reunião de ministros da Defesa da NATO , em novembro de 2017, questionado sobre se o incidente de Tancos tinha sido abordado pelos seus homólogos, começou por comentar:

“Por estranho que possa parecer, ao contrário do impacto mediático que a questão tem em Portugal, não é com certeza um tópico que esteja na agenda principal ou até secundária da organização ou dos seus membros”.

Sobre as investigações, já depois de encontrado o material, na Chamusca, Azeredo Lopes mostrou-se tão conhecedor da situação quanto os jornalistas.

“E é assim que deve ser feito num Estado de direito [e] permitiu recuperar o material que tinha sido furtado. É injusto dizer que a investigação não dá passos; já deu um passo muito importante, faltando evidentemente agora determinar quem foram os responsáveis”.

Em relação ao processo disciplinar, Azeredo Lopes apelou ao regular funcionamento da justiça num Estado de Direito.

“Num processo disciplinar nós estamos a falar de algo que é instaurado numa democracia e num Estado de Direito, com prazos, com contraditório, com direitos de defesa que serão plenamente garantidos. Portanto, só no fim, por muito que nos incomode a falta de celeridade, só no fim desses prazos é que com certeza o Exército dará por concluído esses processos, não antes e não depois. Mas a informação de que disponho é que algures nas próximas semanas esse processo estará enfim concluído”.

Sobre a nomeação do comandante Paulo Isabel para diretor da Polícia Judiciária Militar, em outubro deste ano, assumiu todas as responsabilidades.

“Deixem-me esclarecer que fui eu que nomeei, que fui eu que escolhi, para atalhar aquilo que nos ‘mentideros’ causou algum ruído pela circunstância de no comunicado ter sido afirmado que [a nomeação do comandante Paulo Isabel] era sob proposta do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas. Evidentemente que a escolha é minha, que a responsabilidade da nomeação do comandante Isabel é minha. Tenho plena confiança na pessoa que nomeei. Espero que neste momento, que é sensível, porque nunca é agradável aquilo a que temos vindo a assistir, a instituição possa voltar serenamente ao seu caminho, que é o de fazer a investigação”.