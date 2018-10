O que dizem os jornais brasileiros sobre a eleição de Bolsonaro?

No dia seguinte àquele que terá sido o ato eleitoral mais mediático e polémico da história política moderna do Brasil, o país acorda com um novo Presidente da República eleito. Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL) foi eleito com mais de 55% dos votos na segunda volta das eleições, deixando Fernando Haddad com apenas 44,87% dos votos.

O presidente eleito no seu discurso de vitória prometeu respeitar a democracia, a liberdade e a Constituição brasileira, enquanto os apoiantes do PSL festejavam nas ruas. Esta manhã no Brasil, o tema principal nas capas de jornais brasileiros foi o mesmo: a eleição de Jair Bolsonaro.

Na capa d”’A Folha de São Paulo”, o editorial foi colocado na primeira página onde se lê o título “Constituição acima de todos”. Nessa página, lê-se ainda que “pela primeira vez desde a redemocratização, a direita mais nítida e enraizada que se faz possível neste país de profundas contradições chega de forma legítima” à presidência.

O jornal de São Paulo reconhece que, nos primeiros discursos enquanto Presidente eleito, Bolsonaro “amainou a retórica agressiva” e fez ainda “o devido elogio à Constituição, à democracia e às liberdades”. Recorda ainda que “durante 27 anos como deputado e ao longo desta eleição, Bolsonaro deu inúmeros sinais de que ignora rudimentos da convivência democrática” e acrescenta que o agora Presidente brasileiro “demonstrou desconhecer o papel da imprensa livre”, revelando que Jair Bolsonaro colocou uma ação judicial a três jornalistas da Folha de S. Paulo por estar “inconformado” com uma reportagem.

Ainda no editorial da Folha de S. Paulo, é defendida a ideia de que Jair Bolsonaro “precisará assimilar as lições que nunca aprendeu e mostrar-se à altura do mandato recebido”.

“Subsiste uma distância entre o governante que manifesta o seu incómodo e aquele que deseja eliminar opositores e silenciar críticos; entre o governante preparado para chefiar uma nação democrática e aquele que não se adapta ao contraditório, ao escrutínio público e à livre circulação de ideias”.

O jornal ”Estadão” de São Paulo, dá título ao seu editorial de ‘Salto no Escuro”. Na primeira página do jornal, sublinha-se a importância da “tiriricarização” da política brasileira, em alusão a Tiririca, o humorista que se candidatou e foi eleito para deputado sob o slogan “pior do que está não fica”.

O ”Estadão” vinca que os brasileiros escolheram uma “antítese raivosa do lulopetismo” e que esta “ânsia de repudiar o que o PT e Lula da Silva representam” superou qualquer consideração política.

“Infelizmente para o Brasil, quem se apresentou para essa missão com sucesso não foi a oposição tradicional, organizada e responsável, e sim um obscuro parlamentar do baixo clero, portador de um discurso raivoso e vazio, que apelou aos sentimentos primários de uma parte significativa da sociedade exausta de tanto lulopetismo”.

O editorial termina sublinhando que “ninguém sabe” quais são as ideias de Jair Bolsonaro quando chegar ao Palácio do Planato, em janeiro de 2019, “admitindo-se que as tem” e garante que “o eleitor escolheu Bolsonaro sem ter a mais remota ideia do que ele fará quando estiver na cadeira presidencial”.

”A hora do rodízio democrático no poder” é o título da primeira página do editorial da ”O Globo”, e em comparação com o anterior, adota uma posição mais moderada relativamente à eleição do candidato. Começa por afirmar que esta eleição foi um teste à solidez do estado democrático de direita, e que no fim conseguiu-se ”consolidá-lo ainda mais”.

Além de sublinhar que o facto de Lula da Silva não se poder ter candidatado significa que “a lei foi respeitada”, o jornal diz que “a pacificação interessa à nação” e que para isso terão de existir “negociações entre situação e oposição”.

“Enfrentar este cenário difícil não será apenas um desafio para governo e oposição, mas também para o regime democrático, com seus pesos e contrapesos”.

Termina dizendo que a eleição de Bolsonaro vai ”abrir um novo ciclo na democracia brasileira”, pois segue-se agora uma liderança da direita assumida que contrasta com os 13 anos de poder ”petista” em Brasília.