O que fazer quando as dificuldades financeiras se agravam e as contas se complicam?

A partir de que momento me encontro em incumprimento?

O incumprimento resume-se ao não cumprimento das responsabilidades definidas contratualmente, ou seja, a falta do pagamento das prestações mensais de crédito ou de uma fatura de um qualquer serviço é considerada incumprimento. A falta do pagamento total de uma prestação mensal ou o atraso do pagamento de uma prestação mensal são igualmente situações de incumprimento.

E agora? Como devo agir?

A pior decisão que pode tomar é deixar arrastar a situação da sua família. Se for confrontado com dificuldades financeiras, deve contactar as entidades credoras mesmo que ainda não se encontre em incumprimento, dando a conhecer a situação em que se encontra.

Sempre que existam prestações em atraso é indispensável contactar rapidamente a entidade, uma vez que, se não for estabelecido um acordo, a dívida tende sempre a aumentar.

Embora a tentação de contrair novos créditos para vencer os problemas financeiros seja forte, evite contratá-los, pois, quase sempre, é o início de um processo “bola de neve”. O indispensável é solicitar às entidades credoras a compreensão para a necessidade de renegociação do seu crédito de modo a não entrar efetivamente em incumprimentos.

Quais os meios que devo utilizar para contactar as entidades credoras?

Pode começar por utilizar os canais de comunicação que habitualmente utiliza: dirigindo-se ao balcão da entidade financeira, por telefone ou por correio eletrónico. Se encontrar algum “obstáculo”, envie uma carta registada com aviso de receção.

Qual a informação que deve constar no contacto com as entidades credoras?

Deve expor clara e o mais objetivamente possível a sua presente situação financeira, apresentando os motivos que a originaram. Poderá, por exemplo, elaborar um orçamento familiar, demonstrando a falta de disponibilidade financeira para efetuar o pagamento das prestações em vigor e demonstrando a precisão da renegociação.

Para compreender a viabilidade das propostas de renegociação a apresentar às entidades credoras utilize os nossos simuladores de crédito pessoal, cartões de crédito, crédito à habitação e consolidação de crédito.

