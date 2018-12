“O que for, será. Nós procurámos fazer o nosso melhor”. Foi desta forma que a defesa da SAD do Benfica reagiu à saída do debate instrutório quando questionada sobre se um eventual julgamento do processo ‘e-toupeira’ não será uma derrota para a super-equipa de advogados contratada pelos encarnados.

“Nós estamos convictos daquilo que é a nossa razão. A senhora juiz e o tribunal decidirão como entenderem. Não é uma questão nem de derrota nem de vitória”, afirmou a defesa da SAD do Benfica, após o debate instrutório do processo e toupeira que se realizou nesta segunda-feira, 3 de dezembro, onde o Ministério Público pediu que os quatro arguidos fossem levados a julgamento.

