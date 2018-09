O seu PC demora a arrancar? A culpa pode ser destes programas

Ler mais

1 – Download e instalação

O BootRacer poderá ser descarregado gratuitamente em greatis.com/bootracer. Embora já exista uma versão Beta mais recente, a 7.11, recomendamos a utilização da última versão oficial, a 7.10, em ZIP. Depois de extrair o executável, instale o programa; no final deste processo ser-lhe-á dada a hipótese de aceitar quatro pontos. Aqui, marque os três últimos para garantir que a aplicação corre de forma correcta.

2 – Arranque de teste

Embora as versões anteriores não criassem um atalho no ambiente de trabalho, este pequeno detalhe ficou resolvido na versão 7.10. De seguida, é fundamental reiniciar o computador, para que o BootRacer consiga registar todos os processos usados e o tempo que o computador demora a arrancar.

Para isso, deverá clicar na primeira opção ‘Full Boot Test’, aparecendo-lhe de seguida a janela adicional ‘Startup Control’, onde deverá dar ordem para que o BootRacer reinicie o seu computador. Deixe o Windows finalizar o arranque e apenas abra uma aplicação de que precise depois da contagem que o BootRacer irá fazer no canto inferior direito. Este cuidado serve para não influenciar o tempo de arranque medido.

3 – Resultados

Após finalizada a contagem, poderá clicar no resultado para que o BootRacer possa abrir e mostrar-lhe os resultados das medições. Serão, como é óbvio, ignorados os tempos do processo pré-boot, onde o factor determinante é exclusivamente o hardware, e o tempo que demorou a introduzir a palavra-passe, durante o início de sessão no Windows. Basicamente, o ponto que poderá optimizar é a faixa que indica ‘Desktop’, aquela que é efectivamente afectada pelas aplicações instaladas no seu computador. Para iniciar o processo de limpeza, deverá clicar no botão ‘Enable Control’.

4 – Identificação

Clicando no botão aqui, será aberta uma janela adicional que permite iniciar a limpeza para acelerar o arranque do seu computador. Porém, antes de poder identificar os recursos e o tempo que aplicação utiliza, deverá activar o ‘Startup Control’ avançando para o menu seguinte, que lhe pedirá para reiniciar o computador novamente.

5 – Verificação

Após reiniciar novamente, deixe o contador finalizar, não só o arranque do Windows, como o adicional das aplicações que foram atrasadas, para permitir um começo do PC mais rápido. De seguida, abra o BootRacer e confirme os resultados, clicando em ‘Check Results’. Na janela seguinte ser-lhe-á divulgada a diferença de tempos entre a actual situação do seu computador e o Windows livre das aplicações que o atrasam.

6 – Aplicações

Clique em ‘Find Slow down’ para determinar o impacto que cada aplicação tem no seu sistema operativo. Aqui serão lista das as aplicações que estão programadas para iniciar durante o arranque do Windows, bem como o impacto que exercem ao mesmo, em termos de tempo. Se clicar na aplicação, aparecerá uma bola com um ‘i’, que lhe permite descobrir mais informações sobre o impacto da mesma.

7 – Gestão

Nesta lista escolha as aplicações que maior impacto têm no arranque e que possam ser desactivadas, clicando com o botão direito do rato em cima delas, escolhendo de seguida a opção ‘Control Startup Programs’. Ser-lhe-á criada uma lista adicional, que permite gerir a ordem de arranque, sendo possível desactivá-las. Para tal, basta clicar na aplicação desejada e, ao fundo, à direita, em ‘Delete’. Antes de se meter a desactivar todas as aplicações, tenham em conta aquelas que são fundamentais para o correcto funcionamento do seu computador.

8 – Avançado

Depois de gerida a lista, acreditamos que vá conquistar uns preciosos segundos com o próximo arranque do computador, mas é possível melhorar ainda mais o resultado. Regresse ao menu inicial e, no botão ‘Advanced’ escolha a opção ‘Options’; na janela seguinte, escolha o separador ‘Startup Control’. Neste ecrã poderá reduzir esse tempo de intervalo dos actuais 1000 ms para metade, clicando em ‘Save and Reboot’, para que o computador possa reiniciar.

9 – Acelerar

Depois de entrar no Windows, vai reparar que o tempo de arranque registado pelo BootRacer será significativamente ao valor medido inicialmente, mas saiba que poderá melhorar, ainda mais, esse resultado.

Para tal deverá clicar no botão colocado no canto inferior esquerdo que diz ‘Speed Up!’. Esta função irá abrir uma janela com dois atalhos:um para descarregar uma aplicação para remoção de malware, a UnHackMe, e outro para fazer o download do CCleaner. Se, no primeiro caso, recomendamos antes a utilização de uma ferramenta mais eficaz, como o Malwarebytes (pt.malwarebytes.com), no segundo a nossa sugestão é mesmo o CCleaner. Ambas as aplicações vão permitir determinar ameaças e procedimentos desnecessários que estão a atrasar o arranque do seu sistema operativo.

10 – Registos

Para ficar com um registo das melhorias introduzidas no arranque do seu computador, vá até ao ecrã inicial do BootRacer e clique no gráfico ‘Boot Time Trend’, que abrirá uma janela com um gráfico detalhado sobre os resultados das melhorias no arranque introduzidas desde que instalou o BootRacer. Poderá gravar os resultados em diversos formatos (XLS, HTML, DOC e CSV).Por fim, saiba que o BootRacer tem uma opção para tirar uma captura de ecrã, clicando em ‘Advanced’ >‘Take Screenshot’.