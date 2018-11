Obama apela ao voto nos EUA. “A América está numa encruzilhada”

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou este sábado ao voto nas eleições intercalares de terça-feira, num dos estados norte-americanos onde há mais dificuldades para votar – a Georgia. O antigo chefe de Estados norte-americano defendeu que estas eleições podem ser “as mais importantes das nossas vidas” e que as consequências da abstenção podem ser “perigosas”.

“As eleições desta terça-feira podem bem ser as mais importantes das nossas vidas”, afirmou o ex-presidente, num comício no estado da Georgia. “Os políticos estão sempre a dizer isso, mas desta vez é mesmo verdade. Está muito em jogo. As consequências de ficarmos em casa são mais perigosas do que antes. A América está numa encruzilhada”, sublinhou.

Barack Obama sublinhou que é “o acesso a cuidados de saúde de milhões de pessoas que vai a votos”. “Garantir que as famílias trabalhadoras têm uma oportunidade justa vai a votos. Mas talvez mais importante ainda, é a própria essência do nosso país que vai a votos”, realçou no comício da democrata Stacey Abrams, também ela afro-americana.

Esta terça-feira, centenas de lugares no Congresso (constituído pela Câmara dos Representantes e pelo Senado) vão a votos. As sondagens indicam que os democratas podem vir a conquistar a Câmara dos Representantes aos republicanos, o que significaria novas dificuldades para o presidente dos Estados Unidos na aprovação de medidas e a primeira derrota da era Trump.

Depois de Barack Obama, este domingo é a vez de Donald Trump ir a Georgia para apoiar o rival republicano de Stacey Abrams, Brian Kemp.