Observatório Europeu de Blockchain marca presença em Portugal

O Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, recebe no próximo dia 12 de novembro a Conferência de Blockchain realizada pela Aliança Portuguesa de Blockchain. A inscrição tem um custo de 35 euros, sendo gratuito para professores, estudantes e investigadores. Entre os vários oradores e painéis, estará presente Ludovic Courcelas, do EU Blockchain Observatory, onde irá apresentar o projeto do Observatório Europeu.

A Comissão Europeia lançou este ano o Observatório e Fórum da Blockchain da União Europeia (UE), com o objetivo de mapear as principais iniciativas, monitorizar os desenvolvimentos e inspirar acções comuns em redor da tecnologia Blockchain.

O Observatório de Blockchain criou grupos de trabalho para identificar e investigar iniciativas de Blockchain existentes não só na UE, como para lá dos 28 países-membros.

Um dos painéis de debate da Conferência de Blockchain está relacionado com a “Influência de Blockchain nos Serviços Financeiros”. Este painel irá contar com a presença de Carlos Moura, do Banco de Portugal, Jonathan Betser, da Altrium, Jorge Lesmes, da Everis, e Rogério Campos Henriques, da Fidelidade. A moderação será feita por Manuel Mira Godinho, do ISEG.

A tecnologia Blockchain pode, por exemplo, ajudar a desenvolver soluções para a criação de infraestruturas de serviços em mercados emergentes, criar novos produtos com base em sistemas preditivos e mecanismos controlados por smart contracts, soluções de pagamentos, ou mesmo mais direccionado para os clientes, como por exemplo a criação de mecanismos de resolução de disputas entre consumidores.