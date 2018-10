OE 2019: Albuquerque quer propostas de alterações que “retifiquem injustiças” à Madeira

As propostas de alteração que serão apresentadas pela Madeira, no âmbito do Orçamento do Estado 2019, defendeu Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, vão no sentido de rectificar as injustiças feitas à Região Autónoma.

“Vamos apresentar propostas que correspondam às aspirações da Madeira e ao que é justo para a Madeira”, afirmou o líder do executivo madeirense durante a inauguração de auditório na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Entre essas propostas, clarificou Albuquerque, está a reposição do financiamento do Novo Hospital, que no entender do governante foi “uma quebra da palavra” de António Costa, primeiro-ministro de Portugal.

As propostas de alteração ao Orçamento do Estado 2019 reforçou o presidente do Governo Regional vão no sentido de “retificar injustiças” à Madeira, onde se incluem também assuntos como: subsídio de mobilidade, juros do empréstimo, a dívida dos subsistemas de saúde, o financiamento da mobilidade aérea e marítima, e o reaver dos montantes de IRS indevidamente cobrados por Lisboa.

“Serão propostas totalmente apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD Madeira que serão acompanhadas pelo PSD”, explicou o governante.

Albuquerque visitou o novo auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz numa ocasião onde anunciou ainda que é necessário melhorar ainda a acessibilidade coberta na escola, arranjar uma entrada para uma sala do ensino especial, e dotar a escola de uma esplanada.

“Vamos tentar enquadrar em termos orçamentais estas obras para tentar executar no próximo ano”, explicou.