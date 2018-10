OE 2019 é marcado por “muita aldrabice e chico-espertismo”, diz PSD Madeira

Para o deputado do PSD na Assembleia da República, Paulo Neves, o Orçamento do Estado 2019 (OE 2019) é marcado por “muita aldrabice e chico-espertismo”. O social democrata diz que esta aldrabice tem como responsável António Costa, enquanto primeiro-ministro e o PS Madeira.

Sobre o OE 2019, Paulo Neves disse, durante a iniciativa da comissão política do PSD Caniço ‘Desafios Políticos com a República’, que é “um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra” e que “não tem” crescimento económico.

Entre as aldrabices do OE 2019, avançadas por Paulo Neves, está o exemplo do Novo Hospital.

“O Governo da República promete 50% e logo de seguida diz que não paga aquilo que prometeu”, afirma.

Na sua intervenção ficaram ainda críticas a António Costa e ao PS Madeira por colocarem portugueses contra portugueses.

“Se o PS de António Costa e o PS/M pensam que nós vamos desistir de exigir aquilo a que temos direito, nós não vamos desistir. O PSD/Madeira não vai desistir e naquilo que nós sabemos que temos razão e que temos direito, como pagarem-nos parte do nosso hospital, nós vamos continuar a exigir”, clarifica o social democrata.