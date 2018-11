OE 2019: PSD vai propor benefícios fiscais para estudantes da Universidade da Madeira

O PSD vai propor a inclusão de benefícios fiscais às famílias dos estudantes da Universidade da Madeira (UMa) no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019).

“Vamos propor para que a majoração dos 10% aplicado às famílias dos estudantes do interior, que sabemos que têm muitas dificuldades em pagar o alojamento e despesas com educação, também seja aplicado a quem decida estudar na Universidade da Madeira”, referiu Sara Madruga da Costa, deputada do PSD na Assembleia da República.

Outra das propostas que será apresentada prende-se com o reforço do financiamento da UMa e a aplicação do subsídio de insularidade aos trabalhadores da instituição de ensino superiores madeirense.

Estas medidas são no entender da social democrata essenciais para que a UMa “ganhe competitividade” e tenha “a importância que deve ter numa região ultraperiférica como a Madeira”.